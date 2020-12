Scootmobiel bij Delft van A12 gehaald

Een oma was met haar kleinzoon op pad gegaan maar was per abuis op de rijksweg terecht gekomen. De twee waren in paniek en konden nergens meer veilig terug.

De politie heeft de twee naar de eerstvolgende afrit gebracht zodat ze hun weg konden vervolgen.

„Tijdens de begeleiden naar de afrit vonden vier andere weggebruikers het nodig de rode kruizen te negeren. Deze ontvangen hiervoor een proces-verbaal thuis”, aldus de politie.