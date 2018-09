Van der Vaart: HSV is mijn familie

"Ik ben HSV zeer dankbaar", zegt Van der Vaart in Bild. "Ze helpen me waar ze kunnen. Ik kan me hier volledig op mijn beroep concentreren. Dat doet me goed."

Doelman Rene Adler steunt zijn ploeggenoot: "Het is geen eenvoudige en leuke tijd voor Rafael. Dan is voetbal een goede afleiding. Hij heeft onze volledige steun. We zijn er voor hem."

Van der Vaart zou op het trainingskamp in Abu Dhabi een eigen kamer hebben gekregen zodat hij in alle rust zijn persoonlijk zaken af kan handelen.