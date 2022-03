Kamer-adviseur integriteit nauwelijks bereikbaar: ’Last van een haperend mailaccount’

Dat blijkt uit het jaarverslag van de adviseur, oud-griffier Jacqueline Biesheuvel-Vermeijden. Het blijkt bepaald niet storm te lopen bij haar. Het is na twee jaar zelfs nog niet tot een kennismaking met alle fracties gekomen. De adviseur heeft in 2020 met één fractie gesproken, voordat alle afspraken vanwege het coronavirus werden geannuleerd. De draad is daarna nooit meer opgepakt. „Van het voornemen om met de fracties kennis te maken, in ieder geval na de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021, is vanwege de coronamaatregelen helaas ook dit verslagjaar niets terecht gekomen”, meldt Biesheuvel-Vermeijden.

In 2020 boog de adviseur zich op verzoek van GL wel over de kwestie rond toenmalig Kamerlid Isabella Diks. Die had opgegeven in Leeuwarden te wonen, waar ze een stadspaleis in het centrum had. Maar in de praktijk bleek ze vooral in Den Haag te verblijven. Na advies van de adviseur stortte ze een deel van de ontvangen reiskostenvergoeding terug.

Biesheuvel-Vermeijden werd in 2020 aangesteld als aanspreekpunt voor Kamerleden die vragen hadden over integriteitszaken, nadat verschillende Kamerleden in opspraak waren geraakt door overtreden van regels rond wachtgeld en reiskosten. Harde maatregelen kan ze niet nemen, Kamerleden kunnen haar wel om advies vragen en ze kan aanbevelingen doen over de integriteitsregels.

Maar afgelopen jaar kwam er weinig op het bordje van Biesheuvel-Vermeijden terecht. Ook met de nieuwe Kamervoorzitter Vera Bergkamp heeft de adviseur nog maar één keer gesproken, vlak na het aantreden van de D66’er bijna een jaar geleden.

Bereikbaarheid

Het beperkte aantal gesprekken komt misschien doordat haar bereikbaarheid niet bepaald op orde was. De adviseur meldt in haar verslag dat Kamerleden haar niet via de mail konden bereiken. De technische problemen liepen steeds verder op, de toegang tot haar account via eigen telefoon en tablet werden uiteindelijk zelfs geblokkeerd. „Daarom heb ik besloten om het hele account op te zeggen.” Sindsdien is ze via een griffier bereikbaar, die halverwege het jaar ook weer is vervangen. De contacten met hen zijn ’sporadisch maar goed’.

Via de Kamerbode, het interne magazine van de Tweede Kamer, zijn Kamerleden nog wel eens geïnformeerd over bij wie ze moeten zijn voor vragen over integriteit: „Op deze wijze zijn de leden toch enigszins geïnformeerd.”

Al met al is het voor de adviseur afgelopen jaar niet verder gekomen dan ’telefonisch contact met enkele (nieuwe) Kamerleden’. Die willen onder meer weten hoe het zit met hun doorbetaling na het einde van het Kamerlidmaatschap, hebben algemene vragen over integriteit of melden een ’mogelijke belangenverstrengeling’ tussen de portefeuille van een Kamerlid en zakelijke belangen van hun partner of relaties op een ministerie.

Aanbevelingen heeft de adviseur, die overigens niet betaald krijgt voor haar werk, dan ook niet na een jaar werken. Ze raadt alleen aan dat meer informatie over registers, waarin Kamerleden hun nevenfuncties, geschenken en reizen kunnen melden, ’geen overbodige luxe’ is.