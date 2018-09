Acteur Depardieu Russisch staatsburger

Poetin had in december al gezegd dat de van oorsprong Franse acteur met wie hij naar eigen zeggen bevriend is, zo een Russisch paspoort kon krijgen. De acteur, die bekend is geworden door rollen als Cyrano de Bergerac en Obelix, had enkele dagen daarvoor gezegd dat hij zijn Franse paspoort zou inleveren uit verontwaardiging over het besluit van de socialistische regering in Parijs om de belasting voor inkomens vanaf 1 miljoen euro tot 75 procent te verhogen. De acteur heeft een huis gekocht in België.

Het Constitutioneel Hof annuleerde het afgelopen weekeinde de superbelasting, maar Depardieu zei in een reactie dat er voor hem niets was veranderd.

Depardieu lijkt eerder van plan zich in Néchin te vestigen, in het zuiden van België. Hij kocht daar al een huis. Burgemeester Daniel Senesael heet Depardieu welkom in Estaimpuis, waar Néchin onder valt. De burgervader kroop daarvoor in de huid van Asterix. Ook andere mensen van de gemeente treden in het filmpje op als Galliërs. De burgervader plaatste het filmpje op Facebook, meldden Belgische media.