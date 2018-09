Levante blijft het goed doen

Aritz Aduriz zette de bezoekers snel op voorsprong, de Duitse verdediger Christian Lell maakte gelijk. Vicente Iborra bepaalde de ruststand op 2-0. Vlak daarvoor had de Franse Bilbao-speler Aymeric Laporte rood gekregen wegens het neerhalen van Roger. Halverwege de tweede helft besliste de Marokkaan Nabil El Zhar het duel.

Rivaal Valencia haakte aan door op bezoek bij Granada ook van personeel overwicht te profiteren. Bij de thuisclub moest Mikel Rico na ruim een half uur van het veld. Een handsbal werd zwaar bestraft met zijn tweede gele kaart. Niettemin kwam Granada vlak na rust op voorsprong door een opportunistisch schot van Brayan Angulo, buitenkantje links in de kruising. De Braziliaan Jonas en de Argentijn Pablo Piatti dienden hem van repliek: 1-2.

Valencia heeft 3 punten minder dan Levante en is voorlopig zevende. Onderin heeft Deportivo la Coruña, met de Portugees Domingos Paciencia als nieuwe trainer aan het roer, de strijd tegen degradatie nog lang niet opgeven. De 1-0-zege op Malaga, toch de nummer 4 van de ranglijst, was daarvan het bewijs. Pizzi maakte het debuut van zijn landgenoot als coach tot een succes met de enige treffer. 'Depor' deed de laatste plaats over aan Osasuna.