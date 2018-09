Streep door toernooi Djokovic

Het tennistoernooi van Novak Djokovic is van de ATP-kalender geschrapt. Het Servië Open in Belgrado zou van 29 april tot en met 5 mei worden gehouden. Het organisatiecomité, dat bestaat uit de familie Djokovic, heeft vanwege financiële problemen de stekker uit het toernooi getrokken. Het Servië Open werd in 2009 voor het eerst gehouden. „Gezien de omstandigheden hebben we de meest rationele beslissing genomen”, liet de familie vrijdag in een verklaring weten.