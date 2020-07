Onbekende gooit steen van spoorbrug: ’Tien centimeter naar links en ik was dood’

„De steen belandde op het dak van mijn auto vlak naast mijn openstaande dakraam”, zo schrijft Bas op Facebook. „Tien centimeter naar links en ik had waarschijnlijk dit bericht niet kunnen typen.”

Volgens Bas gaat het om een steen die normaal op een kribbe in de IJssel ligt en „dus erg groot en zwaar is.” De man hoopt op getuigen. „Degene die dit gedaan heeft moet gewoon compleet gestoord zijn.”

Bas heeft aangifte gedaan van poging tot doodslag. Helaas voor hem heeft hij de dader niet kunnen zien. „Alle info is welkom. Naast de materiële schade die ontstaan is had dit ook helemaal verkeerd kunnen aflopen.”

Hij is de dag na het incident teruggegaan om de steen te zoeken, maar die was verdwenen, zo vertelt hij aan Hart van Nederland. Voortaan let hij extra goed op als hij onder een brug of een viaduct doorrijdt. „Dat deed ik altijd al. Als er mensen op een brug staan, houd ik er altijd rekening mee dat die iets kunnen gooien.”

https://www.facebook.com/bas.vlieg.9/posts/10157281747815840