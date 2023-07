Premium Het beste van De Telegraaf

Na explosie ook beschieting woning Rotterdam: ‘In een keer BOEM, gerinkel en geschreeuw’

Door Marcel Vink

ROTTERDAM - Bewoners van de Jensiusstraat in het noorden van Rotterdam schrokken voor de tweede maal wakker van tumult. Nadat er in de nacht van vrijdag op zaterdag al een explosief afging in een bovenwoning, werd er de nacht erop geschoten op het appartement.