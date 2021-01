Dik en corona? Buikvet wel gevaarlijk, heupvet niet

Dat hebben medisch onderzoekers van het Franciscus Gasthuis & Vlietland in Rotterdam volgens eigen zeggen vastgesteld. „De plaats waar het vet zit is belangrijk voor het risico op een ongunstig verloop bij Covid-19”, aldus Cathelijne van Zelst, arts-onderzoeker.

Haar team volgde 86 patiënten met Covid-19 vanaf het moment dat ze op de spoedeisende hulp kwamen. Van deze groep kregen 31 patiënten ernstige problemen met hun longen.

De onderzoekers bekeken ook andere symptomen van een ongezonde levensstijl, zoals hoge bloeddruk en cholesterol, maar vooral de buikomvang levert volgens hen extra risico op bij Covid. Hun bevindingen zijn gepubliceerd in wetenschappelijk tijdschrift BMJ Open Respiratory Research.

Hulp voor ’dikke’ mensen

Eerder vertelde dr. Gijs Goossens, onderzoeker aan het Maastricht Universitair Medisch Centrum, over het verband tussen obesitas en corona tegenover De Telegraaf. Goossens onderzoekt of bloeddrukverlagers kunnen helpen, zogenaamde RAAS-blokkers. Hij keek naar ontstekingscellen in het buikvet van mensen met overgewicht. En inderdaad; na medicatie bleken er minder ontstekingen te zijn.

„Deze bloeddrukverlagers zouden de ziekte na besmetting met het coronavirus mogelijk in gunstige zin kunnen beïnvloeden, mensen worden minder ziek. Dat moet dan wel eerst onderzocht worden bij Covid-19-patiënten.”