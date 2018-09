'Den Haag is te ver weg'

Volgens de Edese burgemeester willen mensen „houvast dicht bij huis.” Dat geeft hun identiteit, aldus Van der Knaap. „Ik zou daar niet snel aan tornen. In Den Haag is kostenbesparing leidend boven de inhoud. Terwijl we zullen moeten waken voor cohesie in de samenleving.”

Van der Knaap verzet zich tegen de komst van landsdelen. „Al jarenlang mislukken die Haagse vergezichten telkens. Er is onvoldoende draagvlak.” Ook de vorming van alleen gemeenten met meer dan 100.000 inwoners ziet hij niet zitten, al heeft Ede daar met 110.000 burgers niets van te vrezen.