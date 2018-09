Politie Oost scherp op snelwegcriminaliteit

Dat heeft Heijsman vrijdagmiddag gezegd. De politie Oost wil deskundigheid over criminaliteit op en langs de snelwegen opbouwen voor heel Nederland. „Logisch, want ons gebied telt maar liefst 267 kilometer grens met Duitsland”, aldus de nieuwe korpschef.

Oost omvat de provincies Gelderland en Overijssel. De nieuwe eenheid is veruit de grootste van alle tien nieuwe politie-eenheden qua grondgebied en inwonertal. Heijsman krijgt te maken met 81 burgemeesters. De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls is de overkoepelende korpsbeheerder.

Dwars door Oost lopen de snelwegen A15, A12 en A1, die de Randstad met Duitsland verbinden. „De kennis over zware, grensoverschrijdende criminaliteit langs de snelwegen was verdeeld over veel politieregio's. Nu is er een centraal informatiepunt, van waaruit ook contacten met Duitse en Oost-Europese collega's kunnen worden onderhouden. Daardoor neem het zicht op wat er gebeurt toe”, zo hoopt de nieuwe korpsleiding.

De politie Oost wil daarnaast de komende jaren het aantal woninginbraken en overvallen met geweld fors terugdringen, want dat gebeurt in de oostelijke provincies veel vaker dan elders in het land, mogelijk ook door de snelle vluchtroutes naar het buitenland.