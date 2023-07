ChatGPT op je bruiloft: Amerikaans koppel zet chatbot in als trouwambtenaar

Kunstmatige intelligentie kan nu ook je bruiloft in goede banen leiden. Een Amerikaans koppel stapte dan wel in het huwelijksbootje in een kerk uit de negentiende eeuw, maar de trouwambtenaar kon haast niet moderner zijn.