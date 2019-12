Alarmerende cijfers: verkeer wordt steeds gevaarlijker

De verkeerscoalitie een klemmend beroep op de landelijke, provinciale en lokale overheid om nu direct te investeren in onder andere infrastructuur en verkeershandhaving. Ⓒ Foto ANP

Amersfoort - Het aantal ernstig gewonde verkeersslachtoffers is vorig jaar fors gestegen tot 21.700. Dat zijn er duizend meer dan in 2017. Eerder was al bekend dat het aantal doden in het verkeer in een jaar tijd met 11% was toegenomen van 613 naar 678 slachtoffers in 2018.