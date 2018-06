Markten drijven op paradox

Zoals echter in mijn laatste column van vorig jaar aangegeven, lijkt het mij nu niet het goede moment om vol in aandelen te stappen. De verhouding tussen het potentiële risico en het te behalen rendement vind ik niet interessant genoeg. Beleggers hebben vorig jaar de Europese crisis, de afzwakking van de mondiale economische groei en nu weer de 'fiscal cliff' terzijde geschoven en een duidelijk positievere toekomst verdisconteerd. Dat was echter vorig jaar en voor een verdere koersstijging is een nieuwe fantasie nodig.

Van een lezer van mijn column (met dank aan Edwin Jong) kreeg ik gisteren een kopie van een nieuwsbrief genaamd 'The Elliott Wave Theorist' van Robert Prechter. Prechter is wellicht de meest bekende aanhanger van de Elliott Wave Theorie. Deze theorie gaat ervan uit dat aandelen en andere financiële markten in golven bewegen, dus in herhalende cycli. Deze golven zijn meetbaar en dus voorspelbaar. Het voert te ver om uitvoerig op deze theorie in te gaan in deze column. Om een lang verhaal kort te maken, Prechter gelooft dat de Dow Jones Industrials Index aan de vooravond staat van een daling die in totaal ruim drie jaren duurt en de Dow 10.000 punten lager zet. Laat ik vooropstellen dat ik de onderbouwing van zijn verhaal in theorie wel kan volgen, maar enige twijfel heb aan de duur en de amplitude van de koersdaling. Die twijfel kan ik echter niet kwantificeren maar is louter gebaseerd op een soort van gezond verstand.

Wat Prechter echter duidelijk aangeeft in zijn nieuwsbrief en wat ik volledig onderschrijf is dat beleggers 'complacent' zijn. Met andere woorden, beleggers zijn nu zelfgenoegzaam, zien geen bedreigingen meer en geloven dat deze situatie nog wel een tijdje kan aanhouden. Prechter levert diverse bewijzen middels meer of minder bekende sentimentratio's. Kijk eens naar onderstaande grafiek van de VIX index.

Grafiek 1: VIX index op weekbasis

De VIX index is het ticker symbool voor de Chicago Board Options Exchange Market Volatility Index, een zeer bekende maatstaf van de impliciete volatiliteit van S&P 500 indexopties. Deze index vertegenwoordigt de marktverwachting ten aanzien van de volatiliteit voor de komende 30 dagen. Kort gezegd, als deze index hoog staat, dan zijn beleggers zeer angstig en dit markeert vrijwel altijd bodems in de markt. Als de index laag staat, dan verwachten beleggers dat alles koek en ei is en deze situatie ontstaat dikwijls bij toppen in de markt. Het probleem met de VIX is hierbij wel dat 'hoog' en 'laag' een relatief begrip is.

De VIX is niet geschikt om te werken met keiharde absolute niveaus. In de grafiek zien we echter duidelijk dat de VIX thans weer op een niveau staat dat overeenkomt met de laagste niveaus van de afgelopen twee jaren en dat telkens rond deze niveaus de aandelenmarkten een top lieten zien. Zoals gezegd, het is geen stoplicht dat rood of groen wordt, maar het geeft duidelijk aan dat er totaal geen angst in de markt aanwezig is. Dit wordt door tal van andere sentimentindicatoren bevestigd. We weten echter dat de aandelenmarkten drijven op een paradox. Als iedereen bang is, dan levert dat de beste koersbodems op en als iedereen rustig en kalm is en vertrouwen in de toekomst heeft, dan signaleert dat vaak een top in de markt.

Grafiek 2: AEX-index op weekbasis met indicatoren

Technisch gezien liggen de markten er goed bij. Diverse Europese indices hebben belangrijke weerstanden gebroken en ook de Amerikaanse indices zijn weer de weg omhoog ingeslagen. De trend is opwaarts, of je nu op dagbasis of weekbasis kijkt. Ik volg de markten dan ook omhoog zolang het duurt en verplaats de stop gaandeweg steeds hoger. Als je met een puur technische bril naar de AEX kijkt, dan lijkt 375 het volgende logische koersdoel. Pas bij een weekslot onder 340 lijkt er een duidelijke top gezet. Bekijk hiervoor de weekgrafiek.

Grafiek 3: AEX-index op maandbasis met indicatoren

Zoals ik eerder aangaf, markten drijven op een paradox van angst (bodem) en vertrouwen (top). Zolang de markt de opwaartse trend vervolgt ben ik de laatste om daar tegen in te gaan. Echter, ik verwacht nog steeds de vierjaarsbodem dit jaar. Het zou voor het eerst zijn dat deze bodem gewoon wordt overgeslagen. Ik ga uit van een gemiddelde waarneming die ik gemiddeld om de vier jaar zie terugkomen. Soms iets langer, soms wat korter. Dus hoewel ik niet geloof dat de markten met driekwart in waarde dalen in de komende jaren, zie ik in de eerste helft van dit jaar wel een duidelijk lagere bodem in de markten. Het lijkt me voor nu dus een goed voornemen om even met al te uitbundige aandelenaankopen af te wachten.

Michael Ahrens houdt zich bezig met het ontwikkelen van cursussen en seminars en schrijft blogs over trading op persoonlijke titel (www.cyclustrader.nl) . Hij is daarnaast directeur en partner bij ML Finance Academy (www.mlfa.eu). De informatie in deze column is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De standpunten en vooruitzichten van Michael Ahrens geven zijn mening weer in zijn hoedanigheid als blogger en columnist bij DFT.nl. Het is mogelijk dat Michael Ahrens op het moment van schrijven posities in genoemde fondsen heeft. Bezoek voor dagelijkse marktcommentaren www.cyclustrader.nl of volg Michael Ahrens via twitter (@cyclustrader).