Dertien doden, waaronder zeven kinderen, door schietpartij op school in Rusland

Ook is een onbekend aantal gewonden gevallen. Eerder maakten de Russische autoriteiten melding van vijf doden en twintig gewonden. De schutter heeft zichzelf om het leven gebracht. Wat zijn motief was, is niet duidelijk. Reuters meldt dat hij - aldus het lokale onderzoeksteam - zwarte kleding met nazi-symbolen en een bivakmuts droeg. Volgens Russische media had hij het woord ’haat’ op de magazijnen geschreven. Tevens zou hij twee omgebouwde alarmpistolen bij zich gehad hebben.

De man heeft voordat hij de school binnenkwam een bewaker neergeschoten. Eenmaal binnen opende hij lukraak het vuur op leerlingen en docenten. De school - nummer 88 - heeft zo’n duizend leerlingen, in de leeftijd van 6 tot 17 jaar. Momenteel hebben vele ouders zich voor de school verzameld, zij willen zo snel mogelijk hun kinderen ophalen. Andere scholen in de stad zouden momenteel ook geëvacueerd worden.

De stad Izjevsk ligt ongeveer 950 kilometer ten oosten van Moskou, en is de hoofdstad van de deelrepubliek Oedmoertië.