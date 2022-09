Vijftien doden, onder wie elf kinderen, door schietpartij op school in Rusland

De schutter heeft zichzelf om het leven gebracht. Wat zijn motief was, is niet duidelijk. Russische media melden dat de dader de 34-jarige Artem Kazantsev is. Kazantsev komt uit Izjevsk en zou een oud-leerling van de school zijn.

President Poetin „treurt diep” om de doden en omschrijft het schietincident als een „terroristische daad door een persoon die die blijkbaar tot een neofascistische organisatie of groep behoort”, aldus een woordvoerder van het Kremlin.

Ⓒ ANP

Nazi-symbolen

Reuters meldt dat hij - aldus het lokale onderzoeksteam - zwarte kleding met nazi-symbolen en een bivakmuts droeg. Volgens Russische media had hij het woord ’haat’ op de magazijnen geschreven. Tevens zou hij twee omgebouwde alarmpistolen bij zich gehad hebben. Aan de pistolen zouden kleine ’aandenkens’ aan de schietpartij in het Amerikaanse Columbine High gehangen hebben. Het onderzoeksteam onderzoekt of de schutter neofascistische of neonazistische opvattingen had. De regionale gouverneur meldt dat hij was geregistreerd bij een neuropsychologische behandelingskliniek.

De man heeft voordat hij de school binnenkwam een bewaker neergeschoten. Eenmaal binnen opende hij lukraak het vuur op leerlingen en docenten. Een van de leerlingen wist aan de schutter te ontkomen door uit het raam van de derde verdieping te springen. Andere leerlingen verstopten zich in klaslokalen en kantoren.

De school - nummer 88 - heeft zo’n duizend leerlingen, in de leeftijd van 6 tot 17 jaar. Momenteel hebben vele ouders zich voor de school verzameld, zij willen zo snel mogelijk hun kinderen ophalen. De omgeving rond de school is afgezet voor onderzoek. Andere scholen in de stad zouden momenteel ook geëvacueerd worden.

De stad Izjevsk ligt ongeveer tussen Jekaterinenburg en Kazan, circa 950 kilometer ten oosten van Moskou, en is de hoofdstad van de deelrepubliek Oedmoertië.

Ⓒ ANP

Niet de eerste school shooting in Rusland

Rusland is in de recente jaren opgeschrikt door meerdere fatale schietincidenten op scholen. In april dit jaar werden twee kinderen en een leraar doodgeschoten op een kleuterschool in de Russische regio Oeljanovsk. In 2021 vielen negen doden op een school in de stad Kazan en zes doden op een universiteit in de stad Perm.

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met de hulp- en preventielijn ’Zelfmoord? Praat erover’. Tel: 0900-0113 of www.113.nl