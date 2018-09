Zuid-Korea is hot

Gangnam Style verwijst naar een chique buurt in Seoel, die Gangnam heet. Miljoenen toeristen, vooral uit andere Aziatische landen, trekken daar naartoe om te zien waar de basis ligt van deze wereldwijde nummer één hit.

Zuid-Korea kon de meeste bezoekers verwelkomen uit Japan (3,51 miljoen) en uit China (2,83 miljoen). Maar ook uit het westen nam de interesse toe.

Volgens de New York Times is Zuid-Korea van plan het succes van PSY nog verder uit te melken door in februari een heus bezoekerscentrum te openen in de Seoelse wijk.