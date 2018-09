Brandlucht

Was het u ook opgevallen dat Europa intussen aardig vol ligt met Ryanair-wrakken die de veilige haven net niet haalden? Of zat u zelf met tegenwind in zo´n Ryanair-gokvliegtuig?

Wie gelooft de alarmpiloten die gewoon bleven vliegen bij deze vrekken-airline? Zij luidden de noodklok niet bij de strenge luchtvaartinspectie, zelfs niet anoniem. Zij namen evenmin ontslag om aan een wisse catastrofe te ontkomen. Zij gingen te biecht bij de KRO. Daar klaagden zij hun nood in een koffiebekertje met de rug naar de camera!

Geen mens zal toch geloven dat Ryanflot z´n fonkelnieuwe Boeings, waarmee vorig jaar 80 miljoen reizigers nipt hun bestemming haalden, laat neerkomen in een Spaanse akker, een Pools naaldbos of vlak vóór de verharde baan van Eindhoven. Voor ´n paar rotcenten, terwijl ze miljoenenwinsten boeken!

Wat voedt deze brandstofgeruchten? Broodnijd!

Ryanair kon alleen de grootste van Europa worden door te opereren vanaf goedkope luchthavens. Daar betaalt Ryanair niet voor, de prijsvechter vangt daarvoor. De toerist profiteert. De gevestigde luchtvaart zit letterlijk omhoog met z´n grootste concurrent. Die blijft maar stijgen, met stip. Wat anders blijft er over in de overlevingsstrijd dan het verspreiden van vliegangst?

Ryanair houdt zich, zo blijkt uit talloze controles, nauwgezet aan de voorschriften. Altijd precies genoeg brandstof in elk vliegtuig. Voor een uitloop van een halfuur, maar niet meer. De vraag is: vindt u dat genoeg? Zowel de Belgische als de Ierse luchtvaartdienst bevestigen dat Ryanair kan bogen op topveiligheid, vergelijkbaar met de allerbeste maatschappijen. Geen vuiltje aan de lucht!

Nu KRO´s brandverhaal uitdooft als een sisser, ben ik benieuwd hoe de dure vliegfossielen Ryanair verder zwart gaan maken. Zitten de bagageluiken wel goed dicht? De banden te slap? Wie heeft er nog wat zinnigs aan te merken op Ryanair? Mail mij! Liefst vandaag nog, naar checkpoint@telegraaf.nl