Commotie in China om zwangere verpleegster in coronaziekenhuis

Wie goed kijkt, ziet een buikje onder het verplegingspak. Ⓒ WEIBO/CCTV

WUHAN - Een video waarin een hoogzwangere verpleegster is te zien die patiënten met het besmettelijke coronavirus behandelt, heeft in China voor veel commotie gezorgd. Dat meldt de BBC zaterdag. Op sociale media regent het negatieve reacties, omdat het onverantwoord zou zijn een zwangere vrouw dergelijk werk te laten doen. De beelden zijn gemaakt in een ziekenhuis in Wuhan, het epicentrum van de uitbraak.