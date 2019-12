Ouders en jeugd op de vuist bij voetbalwedstrijd Utrecht

Voetballertjes van onder de 16 jaar van Hercules moesten spelen tegen leeftijdsgenoten van een elftal van FC De Bilt. Bij een stand van 2-2 ging het mis, zo schrijft het AD.

Wat de aanleiding van de matpartij is geweest, is niet bekend. Hercules-voorzitter Frank Beemer zegt: ,,Ik was er niet bij, maar er zijn mensen van beide clubs over de schreef gegaan.’’ De wedstrijd is uiteindelijk gestaakt.

Voetbalclub Hercules heeft een werkgroep, Sportiviteit & Respect, die het aandeel van de Hercules-speleres gaat onderzoeken. Daarnaast is het volgens Beemer een zaak voor de tuchtcommissie van de KNVB „,De scheidsrechter heeft zoals het hoort een rapport opgemaakt.’’

Aangifte

Een persoon zou mogelijk aangifte willen doen bij de politie van mishandeling.