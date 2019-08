Crisis bij Amsterdamse Afvalcentrale breidt uit

„Om op korte termijn een oplossing te kunnen bieden voor de afvalverwerking, heeft de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied op 30 juli een ontheffing gegeven voor tijdelijke opslag van bedrijfsafval op het gronddepot TOP/Noodstort op De Heining 50”, meldt de gemeente in een bewonersbrief. Normaal gesproken kunnen bedrijven hier grond ophalen of storten.

Op dit moment is het nog niet zeker of de locatie daadwerkelijk gebruikt gaat worden voor de opslag van bedrijfsafval. Maar om het gronddepot snel in gebruik te kunnen nemen als dat wel nodig is, wordt het terrein al wel voorbereid. De gemeente plaatst onder andere machines om het afval te versnipperen en te verpakken in balen. „Deze opslagmethode zorgt ervoor dat er per dag ruimte is voor maximaal 320 ton afval (ongeveer 50 vrachtwagens per dag)”, aldus de gemeente.

De noodlocatie is beschikbaar tot er weer voldoende verbrandingscapaciteit bij het noodlijdende Afval Energie Bedrijf (AEB) is. Ook is het de bedoeling dat dit bedrijfsafval, dat bestaat uit restafval, later elders weer verwerkt wordt. Hoe lang de situatie aanhoudt, is nog niet te zeggen.

„De opslag zal volgens niet leiden tot milieu- of gezondheidsschade voor bewoners en de omgeving. Het afval wordt luchtdicht verpakt in balen, om geuroverlast tot een minimum te beperken. Het zou kunnen dat u meer vrachtverkeer ziet in uw omgeving dan normaal”, meldt de gemeente.

Westpoort

Met de opslaglocatie in het Westpoort is de vierde locatie voorzien waar afval kan worden gedumpt. Door de crisissituatie bij het Amsterdamse Afval Energie Bedrijf (AEB) worden op drie locaties in Nederland wekelijks honderden tonnen bedrijfsafval gestort. Naast locaties in Lelystad en Nauerna (Zaanstad), wordt er vanaf 19 augustus ook wekelijks maximaal 500 ton bedrijfsafval in de Wieringermeer (Noord-Holland) gestort.

Vandaag meldde De Telegraaf dat de politiek in Amsterdam de messen slijpt nu de afvalcrisis uitdijt. Acht van de twaalf raadspartijen eisen dat verantwoordelijk wethouders Udo Kock (D66) en GroenLinkser Marieke van Doorninck de gemeenteraad veel meer informatie over de ongekende afvalcrisis gaan verschaffen.

De fractievoorzitters willen van het college een wekelijkse update krijgen waarin wordt uitgelegd welke stappen het college zet, zo zegt Johnas van Lammeren van de Partij voor de Dieren. Hij krijgt steun van VVD, Forum voor Democratie, Denk, CDA, Partij van de Ouderen, Bij1 en de ChristenUnie.

Opheldering

De raadsleden eisen binnen enkele dagen schriftelijk een eerste opheldering van het college, dat al enkele weken achter de schermen een crisisteam heeft opgetuigd. Naast wethouders Kock (Deelnemingen) en Van Doorninck (Duurzaamheid) is ook burgemeester Halsema daar regelmatig bij betrokken omdat de afvalcrisis ’portefeuille overstijgend’ is.

Zeer waarschijnlijk doet het AEB een dezer dagen weer een beroep op geld van de gemeente. Vorige maand werd door de gemeente en banken al geld (16 miljoen euro) vrijgemaakt om de deuren van AEB voorlopig nog open te houden.

De gemeenteraad is vlak voor het reces echter in vertrouwelijke sessies gevraagd om 35 miljoen euro gemeenschapsgeld (tot halverwege september) te garanderen. Doel van het college is echter om maximaal 12,5 miljoen aan staatssteun uit te trekken. Dit omdat een van de scenario’s die nu op tafel ligt een gecontroleerd faillissement betreft.