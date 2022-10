Man steekt medewerker snackbar in Amsterdam in het gezicht

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Een man heeft zondag een medewerker van een snackbar aan De Nieuwendijk in Amsterdam neergestoken. De verdachte is, nadat de politie hem had getaserd, ingerekend. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.