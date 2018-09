Verdachte steekpartij oudejaarsdag nog vast

Rond 17.30 uur werd de 17-jarige jongen tijdens een ruzie tussen een aantal jongeren op de Merwede in zijn rug gestoken. De dader vluchtte samen met een vriend op de fiets in de richting van Capelle aan den IJssel. Op aanwijzingen van getuigen konden op de 19-jarige verdachte en zijn 18-jarige vriend worden aangehouden. Een van hen had een mes bij zich. De 18-jarige, uit Capelle aan den IJssel, kwam al eerder op vrije voeten.

