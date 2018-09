Rollende bal schakelt landmijnen uit

Hij heeft een grote bal met poten ontworpen, die wordt voortgeblazen door de wind en landmijnen laat ontploffen die zijn pad kruisen.

Zo'n explosie verwoest slechts een paar van de poten, waardoor de bal zijn jacht direct kan voortzetten, aldus Hassani, die uit Afghanistan is gevlucht en in Nederland woont.

Het produceren van de bommenverdelger kost slechts 40 euro. Over het project is de korte film Mine Kafon gemaakt die genomineerd is voor de Focus Forward voor films over innovatie. Via Kickstarter.com zamelt Hassani geld in om zijn uitvinding verder te ontwikkelen.