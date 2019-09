Shirin Musa. Ⓒ Rias Immink

Den Haag - Directeur Shirin Musa van vrouwenrechtenorganisatie Femmes for Freedom (FFF) heeft aangifte gedaan tegen de al eerder veroordeelde exremist Moussa L., alias Abou Ilias. In zijn Youtube-video over het boerkaverbod zijn drie pistoolschoten te horen.