Doxing wordt strafbaar: ’Privégegevens delen meer dan schofterig’

Het verspreiden van persoonsgegevens om iemand angst aan te jagen, ook wel ’doxing’ genoemd, is door de opkomst van internet en sociale media een serieus probleem geworden.

Zo worden bepaalde beroepsgroepen er ernstig door geraakt. Iemand door gegevens rond te slingeren hinderen in de uitoefening van zijn beroep, raakt volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid ’in toenemende mate’ hulpverleners, opiniemakers, wetenschappers, journalisten en politici.

Het gaat niet alleen om bekende mensen, maar bijvoorbeeld ook om politieagenten, gemeenteambtenaren en leraren.

Avondklokrellen

Zo kregen politieagenten het rondom de avondklokrellen het zwaar voor de kiezen. Agent Rick vertelde destijds tegen De Telegraaf dat ’doxing’ zijn leven flink verziekte. „Het is nogal een vreemde gewaarwording als je je portofoon ineens mee naar huis moet nemen en er een camera bij je voor de deur hangt.” Uit politiecijfers over 2020 blijkt dat het probleem alleen maar groter wordt. Agressie en intimidatie op sociale media tegen politiemensen is in een jaar tijd zelfs verdubbeld, blijkt uit de cijfers. Die stijgende lijn lijkt volgens de politie dit jaar door te zetten.

„Het gaat over de grens van het toelaatbare als mensen in hun leven worden belemmerd, onze agenten worden gehinderd in hun werk en wetenschappers niet meer vrijuit kunnen spreken”, zegt Grapperhaus.

Maar ook de omgeving van iemand kan er veel last van hebben, redeneert de CDA-bewindsman. „Hele gezinnen voelen zich vaak niet meer veilig thuis, mensen durven niet meer onbevangen naar buiten te treden en zichzelf te zijn. Ook collega’s worden erdoor geraakt. Dit gaat echt een grens over en dat moeten we duidelijker in de wet vastleggen.”

Stalking

Grapperhaus stelt ’doxing’ nu strafbaar om er meer tegen te kunnen doen. Bedreiging en stalking zijn al strafbaar, maar het delen van iemands gegevens nog niet. Dat vindt de minister niet uit te leggen, omdat ook dat zeer intimiderend kan zijn. Zijn verwachting is dat niet alleen de politie en het Openbaar Ministerie (OM) hierdoor op kunnen treden. Het moet er ook voor zorgen dat slachtoffers eenvoudiger zelf een beroep kunnen doen op internetproviders of online-platformen om gegevens verwijderd te krijgen.

Er gelden uitzonderingen, blijkt uit het voorstel. Journalisten en klokkenluiders, die nieuwsfeiten en misstanden openbaar maken, zijn niet strafbaar als de bekendmaking van gegevens noodzakelijk is in het algemeen belang.