Auto belandt onder vrachtwagen in Oeffelt, bestuurder overleden

Bij het ongeluk waren drie personenauto's en twee vrachtwagens betrokken. De bestuurder van een van de andere auto's is als verdachte aangehouden. Het gaat om een 58-jarige man uit Gennep (Limburg).

Het ongeval vond plaats rond 16.10 uur op de Hapseweg (N264). Het is nog onbekend hoe de auto onder de vrachtwagen is terechtgekomen. De politie doet onderzoek. Voor zover bekend zat het dodelijke slachtoffer alleen in de auto. Over de identiteit van het slachtoffer kan de woordvoerder nog niets zeggen.