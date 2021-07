Baby die dood werd gevonden in Wernhout heeft naam gekregen

Begin juni meldde de politie na uitgebreid onderzoek dat het meisje door geweld om het leven is gekomen. Er is nog geen doorbraak in het onderzoek, maar het onderzoeksteam gaat ervan uit dat het meisje vermoedelijk tussen 9 en 12 mei aan de oever van het meertje in Wernhoutsburg is neergelegd. De identiteit van het meisje en haar ouders is nog niet achterhaald.

Na de vondst in mei was de roep om het meisje een naam te geven erg groot, zegt de politie. Burgemeester Joyce Vermue van de gemeente Zundert nam die taak op zich. „Na goed overleg met de meest direct betrokkenen heb ik het meisje de naam Amy - Amélief van het Ven gegeven. Wij geven Amy, op het moment dat dit in het kader van het onderzoek kan, een passend afscheid. Voor nu is het belangrijk dat zij een naam heeft, gekend is, en we alles in het werk stellen om een doorbraak in het onderzoek te bereiken.”

De politie vraagt mensen die mogelijk meer informatie hebben zich te melden. „De vooralsnog onbekende moeder van het meisje heeft zich mogelijk in een wanhopige situatie bevonden. We denken dat zij misschien hulp nodig heeft.”