Krul rekent op ommekeer bij Newcastle

Krul rekent erop dat de neerwaartse spiraal snel doorbroken wordt. "Maar we zullen hard moeten werken om daar uit te komen”, zei de Nederlander op de website van zijn club. "Al vind ik niet dat we slecht staan te spelen. Als we zo doorgaan, komen de punten vast wel. We moeten ons richten op positieve dingen.”

Newcastle verliest waarschijnlijk wel clubtopscorer Demba Ba aan Chelsea. Krul hoopt dan ook op nieuwe versterkingen. "Dat zal ons een kwaliteitsimpuls geven.”