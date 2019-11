VS leggen Iran nieuwe sancties op

De Verenigde Staten hebben ook de generale staf van de strijdkrachten van Iran gesanctioneerd, zei de afdeling in de verklaring. De nieuwe sancties komen precies veertig jaar nadat Iran de Amerikaanse ambassade in Teheran in beslag nam, en ruim vijftig Amerikanen gijzelde.

„Vandaag richt het ministerie van Financiën zich op de niet-gekozen ambtenaren die de Iraanse leider, Ayatollah Khamenei, omringen en zijn destabiliserende beleid uitvoeren”, zei de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin in een verklaring.