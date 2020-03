Toiletpapier bereikt Marktplaats: ’Aan beide zijden te gebruiken’

„Toiletpapier, ongebruikt! De hype van 2020, dit moet u hebben maar is nergens meer te krijgen! €100,- per rol, kleine korting bij 3 rollen bespreekbaar. Veegt heerlijk zacht!”, zo laat Hamster weten op Marktplaats. Een andere adverteerder schrijft: „Toiletpapier van 2,20 maar voor jullie 10 euro in deze gekke tijd.”

„Heerlijk zacht dubbelzijdig toiletpapier. Wees er snel bij, want op is op. 24 rollen voor 60 euro. Bieden mag” en „4 Laags dus de kans dat er iets doorheen komt tijdens het vegen is nihil. Super hygiënisch! Er zit wel een kleine scheur in de verpakking, zie foto 2. De rollen zijn verder wel allemaal mooi rond. Is op te halen, echter het afgesproken bedrag in een envelop doen en zal ik het WC-papier vast in een zak doen”, aldus een aantal verkopers van toiletpapier.

Niet alleen de advertenties zijn hilarisch, ook de bedragen die mensen bieden zijn duidelijk grappig bedoeld. Zo wordt er regelmatig 9.999.999,00 euro geboden. Maar ook bedragen als 75.000 euro en vijf miljoen euro komen voorbij.

Ondanks de grappige berichten lijkt het er toch ook op dat mensen serieus een slaatje proberen te slaan uit de lege schappen in de supermarkten. Zo gaan er ook advertenties de ronde waaruit duidelijk wordt dat mensen serieus gehamsterd hebben en nu het toiletpapier met winst via Marktplaats hopen te verkopen.