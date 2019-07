Boris Johnson nieuwe Britse premier

Het kwam niet als een verrassing dat de 160.000 Conservatieven voor Johnson gingen in plaats van voor diens laatst overgebleven tegenstrever, de huidige minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt. Johnson kreeg meer dan 92.000 van de stemmen binnen de partij, Hunt ruim 46.000.

Opmerkelijk genoeg was Johnson overigens iets te laat voor het evenement waarbij de uitslag van de leiderschapsverkiezing bekend werd gemaakt.

De 55-jarige Johnson is een uitgesproken voorstander van het vertrek uit de Europese Unie en heeft gezegd dat de Brexit hoe dan ook op 31 oktober een feit wordt: deal or no deal.

Brexit-wonden

Johnson zal naar verwachting proberen de wonden te helen die de Brexit zijn partij heeft toegebracht en meteen oproepen tot eenheid. De intern verdeelde Conservatieven hebben geen meerderheid in het parlement en zijn afhankelijk van de steun van tien Noord-Ierse parlementsleden.

Johnson zal waarschijnlijk woensdagmiddag door de koningin als eerste minister worden geïnstalleerd en donderdag zijn plannen in het Lagerhuis ontvouwen. Premier Theresa May neemt woensdagmorgen na haar laatste vragenuurtje in het parlement afscheid.

