Wilders en Dewinter weer niet welkom in Brusselse wijk

Vijf jaar geleden zagen Wilders en Vlaams Belang-kopstuk Dewinter af van een bezoek aan Molenbeek nadat de toenmalige burgemeester dat had gedwarsboomd. De rechter gaf de twee naderhand gelijk.

De huidige burgemeester Catherine Moureaux "haat vrijheid en prefeert verboden en intolerantie", twittert Wilders. "De overeenkomst tussen de autoritaire socialistische burgemeester en de totalitaire islamitische ideologie van haar inwoners in Molenbeek is opvallend." Wilders en Dewinter zien Molenbeek, dat veel moslims telt, als een haard van het jihadisme in Europa.

Moureaux heeft de wandeling door het stadsdeel via een politieverordening verboden. De politie zag risico's in het bezoek. Ook medestanders van het tweetal zijn niet welkom.