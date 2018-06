'Zwitsers moeten geen hond meer eten'

De traditie van het eten van hond leeft in enkele landelijke streken van het Alpenland, zoals het Rheintal, Appenzell en de Innerschweiz. Vaak zijn het boeren die 'overtollige' honden opeten. De Zwitserse krant SonntagsBlick haalde een boer aan die gerookte hond eet en die „voortreffelijk” vindt smaken. Een andere boer zegt in de krant Tages-Anzeiger: „Vlees is vlees.”

Het eten van honden is in Zwitserland niet verboden zolang het voor eigen gebruik is en het beest diervriendelijk wordt gedood. De handel in hondenvlees is echter verboden. In de buurlanden Duitsland en Oostenrijk is ook het eten van hond verboden. In Aziatische landen als China, Korea en Vietnam daarentegen is het eten van hond gebruikelijk.