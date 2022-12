Tientallen arrestaties in Belgische steden na winst Marokko

In Brussel trokken honderden mensen de straat op om de winst van Marokko te vieren. Een journalist van persbureau AFP zag hoe mensen een menselijke ketting vormden om escalatie te proberen voorkomen. Desondanks stoorde een groep van zo’n vijftig personen voorbijgangers, waarna 18 mensen zijn gearresteerd vanwege het verstoren van de openbare orde.

Antwerpen

In Antwerpen liep het aantal arrestaties op tot 35 nadat feestjes op relletjes uitliepen. Er werd met vuurwerk gegooid en de politie moest een waterkanon inzetten nadat politieagenten in burger belaagd werden, schrijft De Standaard. De drie gewonde agenten waren allen in burger, die als doel hebben om de situatie te de-escaleren. „Betreurenswaardig dat net zij slachtoffer werden van vuurwerk en met stenen bekogeld werden”, aldus een woordvoerder van de politie tegen de Belgische krant.

Nederland

In Nederland was het donderdagavond ook onrustig. Amsterdam-West werden negen mensen werden aangehouden, in Rotterdam werden vijf mensen opgepakt. Ook in de Haagse Schilderswijk moest de ME ingrijpen. Afgelopen zondag sloegen feestjes na de overwinning van Marokko ook om in ongeregeldheden in Brussel en Antwerpen en verschillende Nederlandse steden.

In Amersfoort werden politieagenten bekogeld met zwaar vuurwerk, bericht RTV Utrecht. De politie greep in door een groep van ongeveer driehonderd jongeren uiteen te drijven en enkele straten af te zetten. Er is niemand aangehouden.

De onrust concentreerde zich volgens de regionale omroep bij de rotonde De Stier. De politie zette agenten met honden en wapenstokken in. Sommige mensen reden hard rond met hun auto of scooter terwijl ze met Marokkaanse vlaggen wapperden. Er zijn geen agenten gewond geraakt.