Corio verkoopt 5 gebouwen in Europa

Het gaat om winkelgebouwen in de wijken Nesselande in Rotterdam, Getsewoud in Nieuw-Vennep, Parkwijk in Utrecht en La Croix Blanche in Saint Genevieve des Bois. Het kantoor betreft Clair de Ville in Rueil Malmaison.

De verkopen passen volgens Corio bij de strategie om zich te richten op zogenoemde Favourite Meeting Places, centrale gebouwen waar een grote diversiteit aan diensten en activiteiten plaatsvindt.