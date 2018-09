Ontvoerde journalist vermist in Syrië

De familie van de 39-jarige James Foley is een publiekscampagne begonnen om hem weer thuis te krijgen. Foley werd op 22 november ontvoerd in de provincie Idlib. Volgens nieuwssite GlobalPost, waar Foley eerder voor werkte, werd de journalist onderschept door een auto toen hij op weg was naar de Syrische grens met Turkije. Twee gewapende mannen dwongen hem uit zijn auto te stappen en sindsdien is niets meer van hem gezien of gehoord.

