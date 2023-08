Gevangene weet te ontsnappen tijdens transportrit met agenten

De man zou getransporteerd worden, maar zag kans om aan zijn vervoerders te ontkomen. Volgens de ’urgente vermissing’ gaat het om een blanke man van 1.84 meter met halflang haar, meldt operationeel expert Marcel de Rouw. Hij draagt mogelijk een groene jas, grijze joggingbroek en sneakers. Wie de gevangene ziet, wordt verzocht direct 112 te bellen en hem niet zelf te benaderen.

„De vermiste man is nog niet gevonden”, meldde De Rouw om 18.45 uur. „De politie zoekt verder.” Meerdere politiewagens en een helikopter zijn volgens Omroep Brabant uitgerukt. De gevangene zou niet uit de zwaarbeveiligde PI in Vught komen. Hij werd per politiebus van de ene gevangenis naar de andere gebracht.