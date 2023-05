Man die mobieltje op wilde duiken en verdronk, komt uit Maastricht

ROERMOND - De 41-jarige man die zaterdag verdronk in een Maasplas in Roermond nadat hij een in het water gevallen mobieltje achterna was gedoken, komt uit Maastricht. Dat heeft een woordvoerder van de brandweer zondag laten weten.