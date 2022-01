Geen harttransplantatie voor antivaxxer

Premium Binnenland

Waarom we toch op onze hoede moeten blijven nu het einde van de pandemie in zicht is

Het einde van de pandemie komt in zicht, durft nu ook de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) te zeggen. Is dit optimisme gerechtvaardigd? En waarom moeten we toch op onze hoede blijven? Dit is de stand van zaken.