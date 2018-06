'Weeënremmers niet langdurig toedienen'

Dat blijkt uit onderzoek dat gedaan is in Nederlandse ziekenhuizen die gespecialiseerd zijn in de behandeling van te vroeg geboren kinderen. Een groep van vrouwen die gedurende 2 weken weeënremmers kregen, werd vergeleken met een groep die ze maar 2 dagen kreeg.

Weeënremmers gebruiken

Uit deze vergelijking bleek dat de vrouwen die de remmers maar 2 dagen kregen, niet vroeger bevielen of ongezondere kinderen op de wereld zetten dan de vrouwen die de medicijnen langer innamen. „Langdurig weeënremmers toedienen hoeft dus niet. 48 uur is lang genoeg”, concludeert gynaecoloog in opleiding van het UMC St Radboud in Nijmegen Carolien Roos. Toch begrijpt ze het als gynaecologen voor de zekerheid de remmers wel nog willen blijven geven aan bepaalde zwangere vrouwen, onder het mom 'baat het niet, dan schaadt het niet'.

Schade

Of de remmers inderdaad geen schade toebrengen, blijft echter de vraag. „We proberen altijd zwangere vrouwen zo min mogelijk medicijnen te geven, om mogelijke bijwerkingen zo veel mogelijk uit te sluiten. Maar het lijkt erop dat er geen ernstige bijwerkingen aan deze medicijnen kleven”, vertelt Roos.

34 weken zwanger

Vrouwen die voor de 34e week van de zwangerschap dreigen te bevallen, krijgen standaard weeënremmers toegediend in combinatie met een medicijn dat het kind beter bestand maakt tegen vroeggeboorte, onder meer door de longetjes tot rijping te brengen.

Het onderzoek richtte zich op de weeënremmer nifedipine, de meest gebruikte weeënremmer in Nederland.

Momenteel wordt onderzocht of het toedienen van weeënremmers überhaupt zin heeft en of het raadzaam kan zijn om dat in de eerste 48 uur ook niet te doen.