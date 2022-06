Salah Abdeslam, enig overlevende aanslagpleger van Parijs 2015, hoort zijn straf

De aanslagen zijn opgeëist door Islamitische Staat (IS). Zeven van de acht aanslagplegers bliezen zichzelf op of werden gedood door de politie. Alleen Abdeslam vluchtte. Eerder werd gezegd dat zijn bomvest niet werkte, maar Abdeslam verklaarde in de rechtszaal dat hij zich had bedacht. Pas toen hij de mensen om zich heen zag in het café waar hij zijn bomgordel had moeten laten afgaan, zou hij besloten hebben het niet te doen. Abdeslam bood ook zijn excuses aan voor "alle slachtoffers".

De geëiste straf van levenslang zonder kans op vervroegde vrijlating wordt in Frankrijk niet vaak opgelegd. Tot levenslang veroordeelden komen in het land vaak na 20 tot 25 jaar vrij. De straf wordt bepaald door vijf rechters van een speciale assisenrechtbank, die zich onder meer bezighoudt met terrorismezaken en georganiseerde drugshandel.

Naast Abdeslam staan nog negentien mensen terecht voor betrokkenheid bij de aanslagen in Parijs. Zij zouden niet direct de aanslagen hebben voorbereid, maar hebben geholpen met bijvoorbeeld het bieden van onderdak of het leveren van wapens. Zes personen worden bij verstek berecht, onder wie vijf vooraanstaande IS-leden die vermoedelijk in Syrië zijn overleden. Tegen twee van hen is ook levenslang geëist.