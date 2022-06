Salah Abdeslam krijgt levenslang voor aanslagen in Parijs

Salah Abdeslam in de rechtbank in Parijs. Ⓒ AFP

PARIJS - De enige dader van de radicaalislamitische aanslagen in en bij Parijs in november 2015 die is gepakt, Salah Abdeslam, is door een Franse rechtbank tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld. De zeven andere terroristen die de bloedbaden aanrichtten, bliezen zichzelf daarbij op of zijn door de politie doodgeschoten.