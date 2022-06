Salah Abdeslam levenslang achter tralies voor aanslagen Parijs

Alle twintig verdachten zijn volgens de rechters schuldig aan de belangrijkste feiten die hun ten laste zijn gelegd, op Farid Kharkach na. Hij vervalste documenten voor de groep jihadisten, maar wordt niet veroordeeld voor terreuractiviteiten. Kharkach kreeg een celstraf van twee jaar, die hij thuis mag uitzitten.

De straffen lagen voor de meeste verdachten iets lager dan de eisen van het antiterreurparket – dat in alle gevallen het maximale had gevraagd. Als het aan de aanklagers had gelegen, was er tien keer levenslang uitgedeeld. Vijf personen die bij verstek werden veroordeeld, kopstukken van Islamitische Staat die waarschijnlijk al zijn uitgeschakeld in Syrië en Irak, kregen deze straf ook. Maar van de overige vijf eisen zijn er maar twee ingewilligd.

Schiphol

Het gaat naast Salah Abdeslam om Mohamed Abrini. Hij reisde twee keer naar het kalifaat en verleende allerlei logistieke hulp aan de terreurcel. Hij regelde auto’s en schuilplaatsen, en was betrokken bij voorbereidingen voor aanslagen die uiteindelijk niet doorgingen zoals een aanval op Schiphol. Hij zou in 2016 meedoen aan de aanslag in Brussel, maar zag daarvan af – daar moet hij nog voor berecht worden. Hij krijgt een levenslange celstraf, waarvan hij sowieso 22 jaar moet zitten.

Abdeslam is veroordeeld tot onvoorwaardelijk levenslang. Dat betekent dat hij écht levenslang achter de tralies zit, een straf die zelden wordt uitgedeeld. Voorzitter Jean-Louis Périès liet al snel aan de bomvolle zittingszaal weten dat de rechtbank Abdeslam als mededader van de aanslagen ziet. Hij had zich moeten opblazen in een bar in Noord-Parijs, maar beweerde tijdens het proces dat hij daarvan af zag uit ‘menselijkheid’.

Het antiterreurparket denkt dat de aanslag niet doorging omdat zijn bomgordel kapot was. De rechtbank gaat daarin mee en doet het verhaal van Abdeslam dus af als onzin. De hoofdverdachte van het proces zei maandag nog dat hij geen mensen heeft gedood en dat het onrechtvaardig zou zijn om hem voor moord te veroordelen.

De houding van Abdeslam veranderde gedurende al die maanden. In september vorig jaar zei hij nog dat hij een strijder van Islamitische Staat was, maar later bood hij excuses aan en plengde hij zelfs een traantje. Veel nabestaanden en slachtoffers, die al die maanden in groten getale aanwezig waren in de rechtszaal of meeluisterden via een streng beveiligde webradio, noemen die woorden onoprecht. Zij zien het als een tactiek om strafvermindering te krijgen. Een strategie die is mislukt.

De veroordeelden hebben tien dagen om de beslissing van de rechtbank aan te vechten. Naar verwachting komt er wel een hoger beroep, dat op z’n vroegst volgend jaar september zal plaatsvinden.