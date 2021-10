Taakstraf geëist tegen ex-vuurtorenwachter Nicolette van B. voor belagen minnaar

De man had in 2019 ruim een half jaar een affaire met Van B. (41). Toen hij er een punt achter zette, zou het stalken zijn begonnen. Volgens het OM heeft Van B. tientallen keren gebeld en verzond ze e-mails en WhatsApp-berichtjes naar de echtgenote van de man. Ook stuurde zij een brief van 130 kantjes, pikante foto’s van de man en een kerstkaart, aldus de aanklager. De minderjarige dochter heeft diverse poststukken gezien.

Daarnaast zouden bekenden van het gezin zijn benaderd via sociale media. Van B. kwam ook eenmaal aan de deur. Van B. kreeg in september 2020 een gedragsaanwijzing. In oktober troffen Van B. en de echtgenote elkaar in een winkel in Leeuwarden. Volgens het OM heeft Van B. daarmee het contactverbod overtreden.

Cel

Van B., die twee dagen in de cel heeft gezeten, was niet bij de zitting. Ze heeft een deel bekend. Ze wordt nu op eigen initiatief behandeld door een psycholoog. De reclassering acht de kans op herhaling laag tot gemiddeld.

Haar advocaat ziet niet voldoende bewijs voor alle verdenkingen. Bovendien heeft de echtgenote regelmatig contact met Van B. gezocht en is er sprake van actie-reactie, aldus de raadsman. De confrontatie in de winkel was volgens hem toevallig en is het de vraag of Van B. er het contact legde. Hij vindt hooguit een voorwaardelijke taakstraf op zijn plaats. De rechter doet aan het einde van de middag uitspraak.

Van B. stopte in 2016 als vuurtorenwachter. Volgens haar is ze weggepest en was er seksuele intimidatie. De kwestie verdeelde Terschelling, waarbij eilandbewoners en Van B. via sociale media uitlatingen deden over elkaar. Van B. kreeg in 2020 een boete van 200 euro voor smaad.