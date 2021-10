Taakstraf geëist tegen ex-vuurtorenwachter Nicolette van B. voor belagen vrouw minnaar

„Deze vrouw moet worden gestopt”, zo verzucht het emotioneel gebroken slachtoffer uit het Friese Warten bij de politierechter in Leeuwarden. Typisch gevalletje van ’een ongeluk komt nooit alleen’: haar echtgenoot had jaren geleden een affaire van luttele maanden met de nautisch verkeersleider op Terschelling. Inderdaad, dat ooit zo trotse Brandaris-boegbeeld dat op dat moment al landelijke bekendheid geniet na geweeklaag over pesterijen op haar werk. Hiervan is bij ettelijke interne onderzoeken overigens nooit iets gebleken. Sterker nog: de Terschellingse is vorig jaar zélf veroordeeld vanwege het belagen van onder anderen collega’s.

Terug naar de vreemdgaande echtgenoot: zodra hij Van B. vertelt zich toch op zijn gezin te willen richten, begint de gedumpte Terschellingse zijn echtgenote en minderjarige dochter te belagen, zo vertelt het slachtoffer woensdagochtend aan politierechter Nynke Vlietstra.

Eerst is er een stroom telefoontjes, mails en lasterlijke tekstberichtjes, maar het wordt steeds erger: „Mijn dan pas 16-jarige dochter opent kort voor kerst 2019 een envelop met daarin extreem pornografische foto’s van haar vader. Bovendien komt er op haar 17e verjaardag een brief van drie kantjes met leugens over mij en over de relatie tussen mijn man en Nicolette.”

Privéleven over internet geslingerd

Ook benadert Van B. vrienden met smadelijke berichten en eiste ze 3000 euro ’voor het gebruik van haar lijf’. Geen middel wordt geschuwd, zo vertelt het slachtoffer: „Een verwrongen en smerige versie van mijn privéleven is over het internet geslingerd. Beledigingen en leugens over mijn verleden en seksleven, alles uit zijn verband getrokken. Ze maakt me zo zwart mogelijk en iedereen kan alles lezen. Ik kreeg in die tijd veel ongeruste berichten van vrienden en familie: ’Ben jij dit echt?’”

Uiteindelijk grijpt de politie in de zomer van 2020 in, waarna Van B. een contactverbod krijgt opgelegd. In september spreekt ze haar slachtoffer echter alweer aan in een keukenwinkel in Leeuwarden. Ze lijkt de ontmoeting volgens winkelmedewerkers ook te filmen. Dat is voor het Openbaar Ministerie het sein om Van B. voor de strafrechter te dagen, ondanks pogingen van haar advocaat Tjalling van der Goot om de zaak niet in het openbaar te behandelen. „Mijn cliënte vreest een openbare terechtstelling en de gevolgen daarvan binnen de kleine gemeenschap op Terschelling.”

Strafeis

De officier is het medelijden voorbij en eist de hoogst mogelijke werkstraf (240 uur) plus een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden. Voorts wil ze een nieuw contactverbod en locatieverbod voor de woonplaats van het slachtoffer.

Raadsman Van der Goot geeft toe dat het gedrag van zijn cliënte „niet altijd de schoonheidsprijs verdiende en dat dit op sommige momenten anders had gemoeten.” Toch vraagt hij, vooral op technische gronden, om vrijspraak. Zo heeft alleen de echtgenote aangifte gedaan en mag in zijn ogen dus niet het leed van de dochter worden meegenomen in het vonnis. Voorts benadrukt hij dat het slachtoffer zelf ook wel eens contact zocht met Van B. en haar echtgenoot: „Het kwam dus zeker niet van één kant.”

Politierechter Vlietstra besluit na kort beraad er even over na te denken en komt aan het einde van de middag met een uitspraak.