Premium Het beste van De Telegraaf

Vrees voor escalatie Gaat het Westen gevechtsvliegtuigen leveren aan Oekraïne?

Door Tomasz Blom Kopieer naar clipboard

Hoewel Kiev reikhalzend uitkijkt naar F-16-toestellen, zou de A-10 wellicht een logisch alternatief zijn. Ⓒ ANP / REX by Shutterstock

Kiev - Nadat de maandenlange discussie over het sturen van westerse tanks naar Oekraïne vorige week eindelijk in het voordeel van Kiev werd beslecht, dient zich een nieuwe netelige kwestie aan voor de bondgenoten van Oekraïne: wel of geen gevechtsvliegtuigen leveren? Vooralsnog lijkt het Westen sterk verdeeld over de vraag.