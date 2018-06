Uitslag Stelling: Somberheid troef voor nieuwe jaar

De verwachtingen voor 2013 zijn op allerlei gebied somber: onder de 6000 deelnemers aan de Stelling van de Dag leeft een grote vrees voor werkloosheid en voor financiële malheur. „Mijn baan staat op het spel”, reageren heel wat lezers. „Ik heb een tijdelijk contract dat afloopt in 2013, en een vast contract ga ik nooit meer meemaken.”

Driekwart zegt het in 2012 al zwaar te verduren gehad te hebben onder de bezuinigingen en lastenverzwaringen, en negen op de tien vrezen dat het in 2013 nog veel erger wordt. „Pas op 1 januari 2013 traden allerlei lastenverzwaringen in werking”, merkt een lezer op. „De rillingen lopen je over het lijf, als je bedenkt hoeveel hoger de rekeningen in 2012 al geworden zijn.” Verschillende lezers verzuchten dat de voortdurende lastenverzwaringen maar een ding kunnen betekenen: „We gaan steeds meer betalen voor anderen. Het geschooi wordt almaar erger.”

Het meest vrezen lezers echter voor een verdere verharding van de maatschappij. Een op de drie maakt zich hier zorgen over. „De maatschappij wordt steeds onverschilliger en asocialer en het asociale kabinetsbeleid zal dit in 2013 verder aanwakkeren”, verwacht een lezer.

Een kwart van de 6000 deelnemers aan de Stelling van de Dag heeft toch ook zonder meer vol vertrouwen in dit nieuwe jaar. „Het glas is nog halfvol en in 2013 maak ik het weer helemaal vol met meer inkomen maar vooral met goede vriendschappen, spiritualiteit en een goede gezondheid.”

Ook positief zijn lezers over hun eigen goede voornemens. „Ik doe mijn best een goed mens te zijn. Hoop dat een ander dat ook wil. Er zijn er nu te veel die rotzooi maken, helaas.” Velen namen zich voor meer te bewegen, gezonder te eten en te stoppen met roken. Maar ook het voornemen optimistischer te zijn, naasten meer te liefhebben en minder te klagen komt veelvuldig voor. „Beter dan klagen over de overheid is invloed uitoefenen op je eigen leven. Meer werken, minder roken, meer bewegen of minder eten zijn dan goede voorbeelden.” Een andere lezer vindt: „We zullen nog wel meer moeten bezuinigen maar ik ben toch optimistisch, want een optimist is gelukkiger dan een klager.”

Weinig vertrouwen is er juist weer in de toekomst van het kabinet-Rutte II. In het turbulente jaar 2012 maakte het mislukte Catshuisoverleg een einde aan het gedoogkabinet met de PVV, maar negen van tien lezers verwachten helemaal niet dat 2013 politiek stabieler zal zijn. En slechts een op de tien verwacht dat 2013 herstel van vertrouwen in de politiek zal laten zien. „Het afgelopen jaar heeft voor eens en altijd aangetoond dat politieke beloften veelal gebroken worden.”

Talloze lezers vermelden behalve hun eigen goede voornemens ook voornemens waar politici hun voordeel mee zouden kunnen doen: „Politici hebben de economische en maatschappelijke situatie fors verslechterd. Het zou mooi zijn als die eens zouden stoppen met hun fatale paniekacties.”