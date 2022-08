Het Gelderse Hupsel maakt kans op hittegolf van ruim drie weken

Vooral woensdag en donderdag wordt het landinwaarts op veel plaatsen tropisch, meldt het weerplatform. Dat komt doordat de wind vanaf dinsdag naar het zuiden draait, waardoor warme lucht naar ons land wordt gevoerd. Maar ook dinsdag is het al goed warm, met maxima van 24 tot 29 graden. Maandag was slechts een enkele graad kouder.

Een dag met een temperatuur van 20 graden of hoger wordt in de weerkunde een warme dag genoemd. Bij 25 graden of hoger wordt gesproken van een zomerse dag en bij 30 graden of meer van een tropische dag. Tot dusver telt de zomer zeven tropische dagen in De Bilt. Normaal gesproken zijn dat er vijf, waarmee we al ruim boven het gemiddelde zitten.

Vijftien tropische dagen

In de Gelderse gemeente Hupsel kwam het al tot maar liefst vijftien tropische dagen. Dat weerstation is ook de enige locatie in het land waar de regionale hittegolf, die ruim twee weken geleden op maandag 8 augustus begon, nog steeds gaande is. Andere weerstations in het zuiden een oosten maken deze week kans op een tweede hittegolf, maar die kans is wel vrij klein omdat dinsdag en vrijdag mogelijk geen 30 graden wordt bereikt. Voor een hittegolf moeten vijf achtereenvolgende zomerse dagen gemeten worden, waarvan er minimaal drie tropisch zijn.

Met de naderende warmte is deze maand hard op weg om één van de warmste augustusmaanden ooit gemeten te worden, berekende WeerOnline. Deze maand hebben we – overigens voor de zesde maand op rij – al meer dan 200 zonuren gehad. Dat aantal loopt deze week nog fors op. Volgens de huidige verwachting komt augustus dan uit rond de 275 zonuren, waarmee het een top 5-notering behaalt.

2022 kan bovendien het zonnigste jaar ooit gemeten worden. Het zonnigste jaar ooit gemeten is 2003; dat jaar had 2100 zonuren. Het jaartotaal voor 2022 staat tot en met zondag al op 1653 zonuren, waar 1307 gebruikelijk is. Geen enkel ander jaar kende van 1 januari tot en met 21 augustus zo veel zonuren. Verloopt de rest van dit jaar normaal, dan komen we uit op een totaal van 2127 zonuren. Normaal schijnt de zon in een heel jaar zo’n 1773 uur.