Supermarkten waarschuwen jeugd over alcohol

Vanaf 1 januari kunnen jongeren onder de 16 een boete krijgen als zij in het openbaar drank bij zich hebben. Op de flyer is een bierflesje te zien met daarop eurotekens, om duidelijk te maken dat het geld kost als jongeren met drank rondlopen. Wie wordt betrapt, krijgt een boete van 45 euro.

Het CBL is blij dat jongeren met de nieuwe wetgeving, omdat nu ook de jongeren worden aangesproken op hun gedrag. „De supermarkten zetten zich dagelijks in om op verantwoorde wijze alcohol te verkopen aan jongeren. De strafbaarstelling is een steun in de rug voor de kassamedewerkers”, laat de organisatie weten.

Op de flyer is ook te lezen dat iedereen tot 20 jaar zich moet legitimeren bij het kopen van alcohol in de supermarkt.